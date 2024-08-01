Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще двух пострадавших

Еще двух пострадавших спасли из-под завалов обрушившегося сегодня в Нижнем Тагиле жилого дома.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, десятым человеком оказался 13-летний мальчик по имени Александр.

"Он самостоятельно смог ответить на вопросы сотрудников полиции, как его фамилия и имя. А одиннадцатым спасенным оказалась 48-летняя местная жительница по имени Анна. Ее также сейчас обследуют врачи. После этого оба спасенных будут доставлены в одну из клиник для оказания необходимой медицинской помощи. Разбор завалов продолжается", - отметил полковник Горелых.

Сейчас психологи оказывают необходимую помощь жильцам дома в Нижнем Тагиле, где сегодня обрушились два подъезда. В городе работают пункты сбора помощи пострадавшим.