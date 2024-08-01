"Проснулась — стены нет". Жильцы взорвавшегося тагильского дома рассказали о подозрительных незнакомцах

Около места обрушения дома в Нижнем Тагиле собираются близкие людей, которые могут находиться под завалами. Как передает с места событий корреспондент Накануне.RU, никакой официальной информации собравшимся не передают, новости о спасённых или погибших передаются из уст в уста.

Местная жительница, которая живёт по соседству с обрушившимся домом, рассказала, что у неё в пострадавшем подъезде живёт знакомая с двумя детьми. Её сын помогает разбирать завалы, с его слов она узнала, что дети могли погибнуть. "Детей двое, совсем маленькие. Как их семья теперь будет, не знаю. Бедные детки", - сказала она.

"Такой взрыв был, проснулась, а у меня стены нет", - рассказывает другая местная жительница.

Местные жители отмечают, что проблем с газом в этом доме никогда не было. Они подтверждают, что по соседнему дому ходили двое незнакомцев-лжегазовиков, а потом убежали от соседей, которые стали их прогонять, и со всей силы ударили по газовой трубе.

Местные жители помогают, кто чем может, таскают упаковки воды. С каждого цеха местных заводов позвали людей как добровольцев, в том числе на разбор завалов.

МЧС развернуло штаб в библиотеке, расположенной рядом с обрушившимся домом, по адресу Вагоностроителей, 64. Туда местные жители могут обратиться, чтобы узнать данные о пострадавших, о том, как им быть дальше, и по поводу различных жилищных вопросов. На месте открыли полевую кухню: раздают кашу, горячий чай и булочки.

Напомним, взрыв в жилом доме по адресу ул. Сибирская, д. 81 произошел около 12.00 по местному времени. К настоящему моменту известно, что при обрушении пострадали 12 человек, в том числе шесть детей. Официальной информации о погибших не поступало.