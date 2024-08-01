В Югре за миллион продают аэропорт

"Газпром трансгаз Югорск" продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района, сообщает "Мегаполис"

Аэропорт продается за 1 млн руб. - это начальная цена.

Аэропорт состоит из одноэтажного деревянного здания аэровокзала 1967 года постройки, а также производственных помещений, складов, трубопроводов и железнодорожных путей. Организатор аукциона принимает заявки до 5 августа.

Этот аэропорт уже выставляли на продажу в 2020 году. Тогда начальная цена была 784,8 тысяч рублей с НДС.