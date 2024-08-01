С жильцами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле работают психологи

Психологи оказывают необходимую помощь жильцам дома в Нижнем Тагиле, где сегодня обрушились два подъезда. Об этом сообщили в МЧС России.

Как пишет ведомство в своем Telegram-канале, к поисково-спасательным работам привлечены шесть кинологических расчетов. Всего в работах задействованы более 220 специалистов и 55 единиц техники. В местных гостиницах развернуты два пункта временного размещения.

Также по поручению главы МЧС Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. На борту самолета Ил-76 находятся аэромобильная группировка отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи и кинологические расчеты. Оперативную группу центрального аппарата МЧС России возглавляет заместитель министра Илья Денисов.

Как рассказал на своей странице в соцсети глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, пункты сбора помощи пострадавшим в результате обрушения на улице Сибирской находятся по следующим адресам:

ул. Юности, 49 гостиница "Спортивная-1" (от "Уралвагонзавода"),

ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района),

ул. Максарева, 11 (КЦСОН "Золотая осень"),

ул. Пархоменко, 37 (городской Дворец молодежи).

Напомним, со слов очевидцев, незадолго до взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская в Нижнем Тагиле из соседнего дома жители прогнали двоих неизвестных, которые были в форме газовой службы. В компании "Газэкс" сообщили, что заявок по данному адресу не поступало, а их сотрудники сегодня не проводили никаких работ в этом доме.

Как добавил глава города в своем Telegram-канале, разбор завалов на месте обрушения дома продолжается. По данным Пинаева, из-под завалов спасено 11 человек. Обеспечен подвоз воды и горячего питания для экстренных служб и пострадавших.