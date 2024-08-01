Венгрию хотят выгнать из Шенгена за визовые послабления России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне. Причина – визовые послабления гражданам России и Белоруссии.

Это следует сделать, если Будапешт не изменит свою политику, приводит ТАСС мнение Ринкевичса.

Ранее стало известно, что Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге объявило о приостановлении приема заявлений на визы категории "С". Подать документы по техническим причинам будет невозможно с 23 июля по 20 августа включительно. Виза категории "С" является краткосрочной и выдается иностранцам, желающим посетить страну в рамках туризма, рабочей поездки или навестить родственников.