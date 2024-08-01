Россия выдала США Эвана Гершковича и Пола Уилана – Bloomberg

Россия выдала США репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках крупного обмена заключенными, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. На кого обменяли заключенных – не сообщается. По данным издания, сейчас американцы направляются за пределы РФ. Сообщается, что в процессе обмена с посредничеством выступили несколько стран.

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И Гершкович, и Уилан были осуждены в России по статье о шпионаже. В США их не считают виновными.