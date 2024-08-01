Самолет, который был задействован при обменах заключенными, приземлился в районе Мурманска

Самолет, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США - в частности, Виктора Бута, сел в районе Мурманска, следует из данных портала Flightradar24.

Aн-148 сегодня утром вылетел из аэропорта "Внуково", затем приземлился в Калининграде, а потом долетел до Мурманска. Информация об этом появилась на фоне сообщений о готовящемся обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Ранее в эфире американского телеканала Fox news прозвучала информация о том, что осужденного в РФ за шпионаж журналиста Wall Street Journal Гершковича могут освободить по обмену. Обмен должен состояться якобы в течение суток.

Напомним, схожую информацию привели словенские СМИ. Словенский телеканал N1, партнер американского телеканала CNN в Словении, сообщил, что уже скоро может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

Reuters также пишет, что западные страны и Россия договорились о крупном обмене заключенными, и косвенным свидетельством может служить тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний.