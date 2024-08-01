В Анкару летят правительственные самолеты США и России

В Анкару направляется самолет Ту-204-300 специального летного отряда "Россия" управделами президента РФ, следует из данных сервиса отслеживания воздушного трафика Flightradar24. Туда же направляется военно-транспортный самолет ВВС США C-130J-30 Super Hercules, вылетевший с базы Рамштайн в Германии.

СМИ и комментаторы в сети считают, что сегодня произойдет самый массовый за постсоветское время обмен заключенными между США и Россией.

Ранее активность правительственных бортов наблюдалась в Мурманске, Калининграде и Москве. Официально об обмене власти не говорят, но ранее стало известно, что из колоний и СИЗО в неизвестном направлении исчезли несколько известных заключенных.