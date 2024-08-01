Россияне с числом подписчиков менее 10 тысяч могут инициативно подать о себе данные в Роскомнадзор - Хинштейн

В Госдуме не знают, сможет ли Роскомнадзор договориться с администрациями соцсетей и мессенджеров, чтобы те маркировали "верифицированных" пользователей и блокировали тех, кто не захочет получить маркировку.

Наказания и ответственности для блогеров и соцсетей пока не предусмотрено. Единственный, кто может понести ответственность – российский рекламодатель, если разместит в рекламу у неверифицированных пользователей. Сами блогеры считают, что у анонимных автором крупные российские рекламодатели не размещаются, так что им будет все равно на новый закон.

Впрочем, в Госдуме не исключают, что придется разрабатывать наказание. "Пока нет нормы об ответственности за неисполнение, не исключаю, что к этому вернемся. Если рекламодатель российский, для него есть ответственность в КоАП", - сказал журналистам автор законопроекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Он также назвал "философским разговором" вопрос о том, известна ли позиция, например, Telegram по поводу маркировки. "Это вопрос дальнейшей донастройки. Роскомнадзор работает с администрациями соцсетей, в том числе и с Telegram наверное", - сказал Хинштейн.

Депутат-"единоросс" полагает, что его закон об обязательной регистрации в Роскомнадзоре для всех россиян, у которых более 10 тыс. подписчиков, сделает цифровую среду безопасной. "Эта норма направлена на деанонимизацию в интернете. Все участники должны быть понятны и открыты. Блогеры с меньшим числом подписчиков могут инициативно направлять о себе данные в Роскомнадзор", - сказал Хинштейн, добавив, что сам подаст данные о себе в день, когда закон вступит в силу.