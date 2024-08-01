В ЕС отказались проводить "срочные консультации" по блокированию Киевом поставок нефти

Еврокомиссия (ЕК) отказалась от проведения "срочных консультаций" по блокированию Украиной поставок нефти в Венгрию и Словакию. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.

По его словам, Еврокомиссия пришла к предварительному заключению "об отсутствии непосредственной угрозы для энергетической безопасности ЕС".

Уйвари также напомнил, что Венгрия и Словакия должны "поэтапно отказываться от российского экспорта", передает ТАСС.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини пригрозил Украине ответными мерами, если не будет решен вопрос с транзитом российской нефти. Также стало известно, что Венгрия, которая также пострадала от прекращения транзита, не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос.

В июле министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. Также о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщала Венгрия.