Греческий губернатор выдвинут на пост главы еврокомиссара

Глава греческой области Центральная Македония и по совместительству первый вице-президент Европейского комитета регионов Апостолос Дзидзикостас на должность еврокомиссара в новом составе Европейской комиссии (ЕК).

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель правительства Павлос Маринакис. По его словам, "Греция выдвигает кандидатуру Дзидзикостаса на должность еврокомиссара от Греции, премьер-министр Кириакос Мицотакис уже проинформировал об этом председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен", пишет ТАСС.

Помимо поста еврокомиссара по обороне Греция претендует на должности представителя по вопросам сельского хозяйства и жилому строительству.