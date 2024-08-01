"Атомстройкомплекс" рассказал об особенностях обновленной школы №41 в Екатеринбурге

В сентябре обновленная школа №41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга примет учеников. Стали известны ее особенности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", взамен снесенного аварийного здания школа получила не только красивые корпуса, начиненные современным оборудованием, но и принципиально новую роль в жизни района. Вся инфраструктура – мультимедийные классы, спортивные и хореографические залы, концертный зал и уличный стадион – стали площадкой, объединившей крупнейшие спортивные секции, художественные и компьютерные школы региона, а также социальные организации.

И если раньше родителям приходилось тратить время на дорогу и возить детей на дополнительные занятия, то теперь широчайший выбор кружков и секций доступен прямо в школе. Они обогатят стандартный образовательный процесс и школьные мероприятия.

"Посещать дополнительные занятия и мероприятия смогут ученики не только школы №41, но и других школ, а также дошкольники, взрослые, даже пенсионеры. Малыши смогут посещать курсы подготовки к школе, для начальных классов предусмотрено несколько авторских программ продленного дня с посещением развивающих занятий и спортивных секций. Для старшеклассников – 9 иностранных языков, включая корейский и китайский, подготовка к ЕГЭ, информационные технологии и развитие когнитивных способностей.

Спортивные и танцевальные занятия доступны как детям, так и взрослым; предусмотрены различные активности для пенсионеров, специализированные организации уже проводят занятия для адаптации особенных деток. В течение года на основе обратной связи от родителей и учеников мы будем корректировать состав секций и тестировать новинки в дополнительном образовании. Наша цель – используя все возможности здания, создать центр притяжения в районе, выработать новую модель школы, которая сочетала бы в себе доступность муниципального учебного заведения и разносторонние форматы социально-культурного центра", - рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.

Зайти на уникальную площадку уже хотят многие операторы спортивных и развивающих программ. С сентября в школе начнут свои занятия всероссийский танцевальный бренд Global Dance University, широко известная в регионе школа танцев "Виктория", ДЮСШ "СТАРТ" (карате, дзюдо, художественная гимнастика и футбол), Российская федерация волейбола, Свердловская областная федерация тхеквондо МФТ.

Все операторы высоко оценили современное оборудование новой школы, в том числе душевые и раздевалки в каждом спортивном зале, напольное покрытие профессионального уровня в зале единоборств, станки для занятий хореографией, актовый зал, способный стать профессиональной площадкой для отчетных концертов.

Реализовать сервисный подход в обычной муниципальной школе удалось благодаря частно-государственному партнерству, в рамках которого и была построена школа №41. По условиям договора, девелопер обязан не только построить школу, но и осуществлять ее техническую эксплуатацию на протяжении пяти лет. Это открыло возможности для привлечения профессиональных управляющих.

"Атомстройкомплекс", который проектирует и строит большинство школ в Екатеринбурге и области, планирует тиражировать новый опыт. Аналогичная система дополнительного образования будет реализована и в школе, которую компания прямо сейчас строит на улице Советской.