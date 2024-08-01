В Москве проверят, знают ли таксисты достопримечательности

Заместитель главы дептранса Владимир Макаров на форуме МЕФТ сообщил о том, что в Москве уже скоро, с 12 августа, введут аттестацию водителей такси на знание правил работы в сфере. Она коснется, в частности, знания достопримечательностей.

"В этом году мы вводим аттестацию водителей такси. С 12 августа водители могут пройти предварительную аттестацию. Мы определили переходный период с 12 августа до 1 марта 2025 г. После этого числа аттестация будет обязательной", - цитирует РБК Макаров.

Сам тест включает вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа такси, изучение знание расположения значимых объектов культурного наследия, а также транспортных, спортивных, социальных объектов и путей подъезда к ним, порядок действий в чрезвычайных ситуациях.