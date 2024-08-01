Матвиенко выступила против сиесты для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против введения в России сиесты на федеральном уровне.

Журналисты спросили сенатора, не стоит ли в России ввести узаконенный перерыв в работе на время самых жарких часов в сутках, поскольку в центральной части страны и, в частности, в Москве климат становится все теплее.

Матвиенко отметила, что большая часть страны все же находится в зоне, где "аномально жаркие дни непродолжительны".

"Я бы не хотела сиесты: звонишь утром в МИД – еще не пришли, звонишь в два – уже сиеста", - предположила спикер палаты развитие ситуации.