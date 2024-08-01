Югра готова оказать помощь Нижнему Тагилу, где произошло обрушение пятиэтажки

Югра готова оказать необходимую помощь Нижнему Тагилу в связи с обрушениями сразу двух подъездов пятиэтажки , передает корреспондент

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.

"Созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Сказал о готовности автономного округа прийти на помощь, при необходимости направить спасателей, медиков, волонтеров. Остаемся с коллегами на связи", - заявил он.

Сигнал о ЧП поступил в аварийную газовую службу Нижнего Тагила в 11 часов 57 минут. В настоящий момент аварийной бригадой дом на улице Сибирская, 81 отключен от газоснабжения.

В медучреждения были доставлены семь человек, из них четверым понадобилась госпитализация, в том числе двум детям. Еще трое пострадавших отпущены после оказания необходимой помощи.