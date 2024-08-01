Очевидцы: перед взрывом в пятиэтажке Нижнего Тагила из соседнего дома прогнали двух "газовиков"

Незадолго до взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская в Нижнем Тагиле из соседнего дома жители прогнали двоих неизвестных, которые были в форме газовой службы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам тагильчан, буквально за 15 минут до взрыва два человека ходили по квартирам соседнего дома и, якобы, проверяли газовое оборудование.

"Незадолго до ЧП один из них ударил по газовой трубе, после чего мужчины убежали. Никаких официальных проверок на сегодня запланировано не было", - пишет канал.

Это же Накануне.RU официально подтвердили в пресс-службе компании "Газэкс".

"Заявок по данному адресу в газовую службу не поступало. Сотрудники АО "Газэкс" сегодня не проводили никаких работ в данном доме", - заявили в компании.

Сегодня стало известно, что газовое оборудование в обрушившемся доме проверяли чуть больше месяца назад, никаких замечаний у специалистов не было.

По данным МЧС, к настоящему моменту пострадавшими числятся восемь человек, из них четыре ребенка. Госпитализированы при этом четыре человека – двое с травмами средней тяжести, двое в тяжелом состоянии. В МВД назвали имена пострадавших в результате случившегося в Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге собираются провести внеплановые проверки газового оборудования в домах после ЧП. По факту инцидента СК расследуется уголовное дело.