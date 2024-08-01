01 Августа 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

Очевидцы: перед взрывом в пятиэтажке Нижнего Тагила из соседнего дома прогнали двух "газовиков"

Незадолго до взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская в Нижнем Тагиле из соседнего дома жители прогнали двоих неизвестных, которые были в форме газовой службы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам тагильчан, буквально за 15 минут до взрыва два человека ходили по квартирам соседнего дома и, якобы, проверяли газовое оборудование.

"Незадолго до ЧП один из них ударил по газовой трубе, после чего мужчины убежали. Никаких официальных проверок на сегодня запланировано не было", - пишет канал.

Это же Накануне.RU официально подтвердили в пресс-службе компании "Газэкс".

"Заявок по данному адресу в газовую службу не поступало. Сотрудники АО "Газэкс" сегодня не проводили никаких работ в данном доме", - заявили в компании.

Обрушение дома, взрыв газа на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

Сегодня стало известно, что газовое оборудование в обрушившемся доме проверяли чуть больше месяца назад, никаких замечаний у специалистов не было.

По данным МЧС, к настоящему моменту пострадавшими числятся восемь человек, из них четыре ребенка. Госпитализированы при этом четыре человека – двое с травмами средней тяжести, двое в тяжелом состоянии. В МВД назвали имена пострадавших в результате случившегося в Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге собираются провести внеплановые проверки газового оборудования в домах после ЧП. По факту инцидента СК расследуется уголовное дело.

Обрушение дома, взрыв газа на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: Прокуратура Свердловской области

Теги: дом, газ, взрыв, очевидцы, Нижний Тагил


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Развитие сюжета:

Ранее 01.08.2024 13:25 Мск Югра готова оказать помощь Нижнему Тагилу, где произошло обрушение пятиэтажки

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