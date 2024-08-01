01 Августа 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В МВД назвали имена пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Стали известны новые подробности о доставленных в различные медицинские учреждения пострадавших в результате сегодняшнего обрушения дома в Нижнем Тагиле.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по состоянию на момент подготовки этой новости в медучреждения были доставлены семь человек, из них четверым понадобилась госпитализация, в том числе двум детям. Еще трое пострадавших отпущены после оказания необходимой помощи.

"Среди доставленных в больницу – мужчина по имени Эдуард 1979 года рождения, новорожденный малыш по имени Никита 2024 года рождения, мужчина по имени Сергей 1980 года рождения, женщина по имени Валерия 1947 года рождения, два подростка Дмитрий и Игорь 2012 года рождения, мужчина по имени Алексей 1961 года рождения. Кроме того, только что из-под завалов извлекли восьмого пострадавшего – мальчика 2018 года рождения по имени Алексей, сейчас его срочно доставляют в больницу. А также девятого пострадавшего, мужчину по имени Ринат 1985 года рождения. От госпитализации он отказался, так как серьезных травм не получил", - отметил полковник Горелых.

В компании "Газэкс" уже заявили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения была исправной, замечаний не было.

В Екатеринбурге собираются провести внеплановые проверки газового оборудования в домах после ЧП в Нижнем Тагиле. По факту инцидента расследуется уголовное дело.

Теги: пострадавшие, дом, МВД, Нижний Тагил


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