Песков: F-16 не станут панацеей для ВСУ

Поставки Украине истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику развития событий на фронтe, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться", - цитирует его ТАСС.

Никакой волшебной таблетки и панацеи у ВСУ нет, они должны отдавать себе в этом отчет, подчеркнул представитель Кремля.

31 июля Bloomberg сообщил, что первая партия F-16 прибыла на Украину. По словам источников, количество истребителей "невелико". Газета Times сообщает, что их всего шесть. Telegraph утверждает, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.