Газовики проверяли взорвавшийся в Нижнем Тагиле дом в июне: замечаний не было

В компании "Газэкс" прокомментировали ситуацию в Нижнем Тагиле, где сегодня после взрыва газа обрушились сразу два подъезда пятиэтажки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газэкс", сигнал о ЧП поступил в аварийную газовую службу Нижнего Тагила в 11 часов 57 минут. В настоящий момент аварийной бригадой дом на улице Сибирская, 81 отключен от газоснабжения.

"Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения", - сообщили в компании.

В Екатеринбурге проведут внеплановые проверки газового оборудования в домах после ЧП в Нижнем Тагиле. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.