В Москве потребовали арестовать, предположительно, адвоката Новикова*

В Лефортовский райсуд Москвы поступили материалы с требованием арестовать, предположительно, адвоката Илью Новикова*. Речь идет об обвинении в госизмене (статья 275 Уголовного кодекса России).

Материалы зарегистрированы в суде сегодня, 1 августа. Дата рассмотрения пока не назначена, говорится в карточке на сайте суда. Фигурантом дела является Новиков И.С., что полностью совпадает с данными адвоката, учитывая, что его отчество – Сергеевич.

Напомним, в декабре 2022 г. МВД России объявило Новикова* в розыск. С 2021 г. Новиков* живет в Киеве.

* признан физическим лицом - иностранным агентом