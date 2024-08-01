У Пескова на телефоне YouTube работает нормально

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у него на телефоне YouTube "работает нормально". Так он прокомментировал вопрос журналистов о сбоях в работе сервиса, которые наблюдают россияне.

Ранее власти разных уровней – от Роскомнадзора до депутата Хинштейна – сообщили, что YouTube то ли сам замедляет свою работу в России, не обновляя оборудование, то ли с "помощью" отечественных регуляторов. Также постоянно слышны намеки на возможную блокировку сервиса, но к ней власти прибегнуть, якобы, пока не могут из-за отсутствия адекватных альтернатив на российском рынке (которыми так и не стали ни Rutube, ни VK видео).