Территориальных уступок на переговорах с Украиной не будет - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что переговоры с Украиной по урегулированию конфликта возможны.

"Новые регионы теперь часть России, что закреплено в нашей Конституции, отторжение частей страны невозможно. Территориальных уступок по этим регионам не будет. Россия не отказывается от переговоров. Мы больше не будем верить легковесным заверениям. Мы на это не поведемся. Переговоры возможны с учетом реалий "на земле", с учетом целей СВО, если мы будем иметь гарантии, что это не отвлечение нас от достижения наших целей", - сказала Матвиенко журналистам.

Она добавила, что не может комментировать так называемый "мирный план Трампа". "Мирный план Трампа – мы не знаем, в чем он состоит. А трактовщиков мыслей Трампа уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. Оценить этот план невозможно, хотелось бы его сначала услышать", - считает спикер палаты.

Она также высказалась по поводу предстоящих выборов президента в США: "Как-то все странно у них происходит. Доверия избирателей к результатам выборам при любом исходе не будет. Кардинально ничего не изменится, кто бы ни выиграл. Возможны только косметические изменения".