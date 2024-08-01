В Екатеринбурге проверят газовое оборудование в домах после ЧП в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге проведут внеплановые проверки газового оборудования в домах после ЧП в Нижнем Тагиле, где сегодня обрушились два подъезда пятиэтажки. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, по его поручению волонтеры центра "Мы рядом" выехали в Нижний Тагил. Завтра туда будут направлены вода и продукты питания.

"Также поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах", - добавил Орлов.

Число пострадавших продолжает расти. Как сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, по последним данным, пострадали семь человек, из них пятеро детей. Госпитализированы двое взрослых.

"По всем вопросам обрушения части дома 81 по улице Сибирской администрацией города организована круглосуточная "горячая линия": 8 (3435) 33-18-55. С 12:30 на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации. Временный пункт размещения организован в гостинице "Спортивная-1", в резерве – "Спортивная-2", - написал Пинаев в своем Telegram-канале.

По данным МЧС, эвакуировано 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле. Как сообщает ведомство в Telegram-канале, детсад по соседству с разрушившимся подъездом не пострадал.

"Специалисты МЧС России проверили здание и не выявили нарушений конструкций. Дошкольное учреждение закрыто на летние каникулы: детей и персонала в нем не было. Пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет о статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На место направлена усиленная следственная группа в составе наиболее опытных сотрудников. Ход расследования находится на контроле руководства СК России по Свердловской области.