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Фото: Giannis Papanikos / AP

Мать Винника сообщила, что он по-прежнему находится в тюрьме США

Россиянин Александр Винник по-прежнему находится в тюрьме в США. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила мать Винника Вера.

По ее словам, они разговаривали с сыном по телефону накануне вечером и в четверг утром. У Винника нет никакой информации о возможном обмене американца Эвана Гершковича на российских заключенных.

Мать Александра добавила, что Винник в пятницу едет в суд на встречу с адвокатом.

Ранее словенские СМИ сообщили, что между Россией, США, Германией и Белоруссией готовится масштабный обмен пленными.

Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США по обвинению в мошенничестве и отмывании денег через биржу криптовалют. В мае стало известно, что Винник пошел на сделку с американской прокуратурой и признал в суде вину по делу об отмывании денег. Вынесение приговора россиянину перенесено на 2025 год.

Сообщалось, что Генпрокуратура РФ также направляла Греции запрос на выдачу Винника. В ведомстве отметили, что на родине в отношении Винника расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Теги: александр винник, сша, обмен заключенными


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