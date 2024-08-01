На Ямале сняли с выборов семью Бондарчук

На Ямале сняли с выборов всю семью Бондарчук, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ТИК, последней отказ в регистрации получила Любовь Бондарчук - мать оппозиционного депутата Александра Бондарчука. Любовь Бондарчук выдвигалась по многомандатному избирательному округу № 1 в качестве самовыдвиженца. Причиной стали ошибки в заполнении подписных листов. Всего действительными были признаны две подписи, 17 - недействительны.

Также до участия в выборах не допустили жену и детей Бондарчука. У них также были проблемы с документами.

Что касается самого депутата, то решение о его регистрации пока не принято, однако на днях политик был оштрафован на 1 тыс. руб. за публикацию в соцсетях запрещенной информации по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ.