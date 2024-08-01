Матвиенко выступила за отправку жен участников СВО к ним в санатории

В Совете Федерации проработают вопрос о том, чтобы жены участников СВО, отправленных в санатории на реабилитацию, отправлялись с мужьями.

"Идет проработка вопроса о том, чтобы жены участников СВО были с ними в санаториях. Считаю, что это правильно. Жены присмотрят за дисциплиной и поспособствуют психологической разгрузке", - сказала журналистам спикер палаты Валентина Матвиенко.

Она добавила, что в России выстроена "лучшая в мире система" заботы о пострадавших участниках СВО.