Власти Турции сочли возможным открытие границ с Арменией

Границу между Турцией и Арменией могут открыть. В МИД Турции назвали условие, при котором это может случиться.

Турция откроет границу с Арменией в случае нормализации отношений между республикой и Азербайджаном, приводят "Ведомости" заявление турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана, сделанное в интервью газете Sabah.

30 июля спецпредставители Турции и Армении по итогам первой за два года встречи на границе двух стран договорились оценить технические требования для открытия железнодорожных пограничных пунктов Акьяка – Ахурик.