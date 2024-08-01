Не смотрю, но осуждаю: Матвиенко назвала "ужасом" Олимпиаду в Париже

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не смотрит Олимпиаду во Франции "по принципиальным соображениям – потому что в ней нет российского спорта".

"Это Игры, где исчез дух олимпизма. Там на первом месте стоят права трансгендеров. Олимпийскими играми их уже назвать сложно, они войдут в историю как самые позорные", - сказала Матвиенко журналистам.

Несмотря на то, что она не смотрит Олимпиаду, про открытие Игр Матвиенко, видимо, что-то слышала или видела. "Открытие – это просто ужас, это катастрофа. Безвкусие, грубо и цинично оскорбили всех христиан мира. Куда делась Франция с ее культурой? Если МОК не сделает выводы, эта организация должна просто исчезнуть", - полагает спикер Совета Федерации.

Она также прокомментировала выступление на Олимпиаде российских спортсменов, решивших участвовать в нейтральном статусе: "Я никого не осуждаю, каждый имеет право выбора. Но достоинство никто не отменял. Я слежу за олимпиадами по химии и физике".