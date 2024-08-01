На Ямале начали добычу углеводородов на Новом месторождении

В Пуровском районе ЯНАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ввел в промышленную разработку Новое месторождение. По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, извлекаемые запасы нефти оцениваются примерно в 2 млн тонн, площадь участка составляет 371 квадратный километр. Как сообщили Накануне.RU на нефтяном предприятии, поисково-оценочное бурение подтвердило ожидаемую продуктивность.

Лицензию на изучение, разведку и добычу углеводородов предприятие приобрело на аукционе из нераспределенного фонда в 2022 году сроком на 25 лет. Как сообщили Накануне.RU специалисты "Ноябрьскнефтегаза", поисково-оценочное бурение успешно подтвердило наличие и объемы запасов ископаемых, а также предоставило важные данные для их дальнейшей разработки.

За счет близости к действующей инфраструктуре, эффективным решениям и цифровым инструментам нефтяники сумели в полтора раза сократить отраслевой срок от обустройства промысла до пусконаладочных процедур — он занял всего два года.

"Запуск Нового месторождения подтверждает высокий профессионализм команды "Ноябрьскнефтегаза". Проект показал, что даже в условиях жесткой конкуренции и сложных экономических обстоятельств можно достичь значительных успехов в короткие сроки", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Сейчас на месторождении эксплуатируются три добывающие скважины, до конца 2024 года планируется бурение еще семи.