01 Августа 2024
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Фото: Стоян Васев

На Ямале начали добычу углеводородов на Новом месторождении 

В Пуровском районе ЯНАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ввел в промышленную разработку Новое месторождение. По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, извлекаемые запасы нефти оцениваются примерно в 2 млн тонн, площадь участка составляет 371 квадратный километр. Как сообщили Накануне.RU на нефтяном предприятии, поисково-оценочное бурение подтвердило ожидаемую продуктивность.

Лицензию на изучение, разведку и добычу углеводородов предприятие приобрело на аукционе из нераспределенного фонда в 2022 году сроком на 25 лет. Как сообщили Накануне.RU специалисты "Ноябрьскнефтегаза", поисково-оценочное бурение успешно подтвердило наличие и объемы запасов ископаемых, а также предоставило важные данные для их дальнейшей разработки.

За счет близости к действующей инфраструктуре, эффективным решениям и цифровым инструментам нефтяники сумели в полтора раза сократить отраслевой срок от обустройства промысла до пусконаладочных процедур — он занял всего два года.

На Ямале начали добычу углеводородов на Новом месторождении(2024)|Фото: Стоян Васев

"Запуск Нового месторождения подтверждает высокий профессионализм команды "Ноябрьскнефтегаза". Проект показал, что даже в условиях жесткой конкуренции и сложных экономических обстоятельств можно достичь значительных успехов в короткие сроки", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Сейчас на месторождении эксплуатируются три добывающие скважины, до конца 2024 года планируется бурение еще семи.

Теги: месторождение, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, добыча нефти


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