При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек

При частичном обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Как пишет ведомство в своем Telegram-канале, поисково-спасательные работы продолжаются.

"Пострадало шесть человек, из них трое детей. Привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. На место убыли кинологические расчеты. В готовность приведена авиация и спасатели отряда "Центроспас" МЧС России", - говорится в сообщении.

На базе ГУ МЧС по Свердловской области открыта "горячая линия": 8 (343) 346 13 19.

Как рассказал на своей странице в соцсети глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сегодня днем часть дома 81 по улице Сибирской обрушилась, предположительно, из-за хлопка газа. Туда сразу выехали все экстренные службы. Мэр также уже находится на месте ЧП. По его словам, всем пострадавшим будет оказана помощь – как психологическая, так и материальная.

На место обрушения выехал и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщает в своем Telegram-канале департамент информационной политики региона, в Нижнем Тагиле губернатор проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Как сообщает уральское полпредство в своем Telegram-канале, он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения. На место отправился заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле обрушились сразу два подъезда пятиэтажки. Идет разбор завалов.