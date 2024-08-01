01 Августа 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Происшествия Свердловская область
Фото: официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек

При частичном обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Как пишет ведомство в своем Telegram-канале, поисково-спасательные работы продолжаются.

"Пострадало шесть человек, из них трое детей. Привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. На место убыли кинологические расчеты. В готовность приведена авиация и спасатели отряда "Центроспас" МЧС России", - говорится в сообщении.

На базе ГУ МЧС по Свердловской области открыта "горячая линия": 8 (343) 346 13 19.

Обрушение дома, взрыв газа на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

Как рассказал на своей странице в соцсети глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сегодня днем часть дома 81 по улице Сибирской обрушилась, предположительно, из-за хлопка газа. Туда сразу выехали все экстренные службы. Мэр также уже находится на месте ЧП. По его словам, всем пострадавшим будет оказана помощь – как психологическая, так и материальная.

На место обрушения выехал и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщает в своем Telegram-канале департамент информационной политики региона, в Нижнем Тагиле губернатор проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обрушение дома, взрыв газа на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

Ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Как сообщает уральское полпредство в своем Telegram-канале, он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения. На место отправился заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле обрушились сразу два подъезда пятиэтажки. Идет разбор завалов.

Обрушение дома, взрыв газа на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

Теги: обрушение, пострадавшие, Нижний Тагил


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Ранее 01.08.2024 10:45 Мск В Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого дома. Очевидцы говорят о взрыве

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