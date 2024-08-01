Бывшую должность Турчака в Совете Федерации сокращать не будут

После сентябрьских выборов обновится почти половина сенаторского корпуса, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. После этого обновления и будет выбран "преемник" Турчака – первый вице-спикер верхней палаты российского парламента.

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"Не будет сокращена должность первого вице-спикера СФ. Пока этот блок перераспределен между другими заместителями. Но мы не стали торопиться с назначением. В сентябре будут выборы, будет смена части сенаторов. Сейчас 38 сенаторов участвуют в выборах, по моим оценкам, чуть менее половины сенаторов сменится, придут новые сенаторы. Мы дождемся выборов, новых сенаторов, после этого примем решение", - сказала Матвиенко журналистам.

Она добавила, что в случае, если ее переназначат сенатором от Санкт-Петербурга, она "не будет кокетничать" и примет предложение коллег остаться спикером палаты (если такое предложение, конечно же, поступит).