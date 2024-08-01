"Аэрофлот" опроверг информацию об отмене рейсов из-за нехватки экипажей

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию об отмене рейсов из-за нехватки экипажей.

"Информация, распространяемая телеграм-каналом "Авиаторщина", о нехватке экипажей в "Аэрофлоте" не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба компании.

Авиаперевозчик добавил, что "по производственным причинам, ввиду высокого оборота воздушных судов", авиакомпания заблаговременно объединила некоторые рейсы и выполняла их в тот же день на самолетах повышенной вместимости. Все пассажиры были заранее проинформированы об изменениях в расписании.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что обладают достаточным количеством экипажей для выполнения заявленной программы полетов в полном объеме с учетом соблюдения требований по труду и отдыху.

В начале июля сообщалось, что сотни рейсов авиакомпании "Аэрофлот" были задержаны из-за нехватки экипажей. Только в Шереметьево за два дня было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилет, а более 20 рейсов пришлось отменить, писала Baza. Telegram-канал "Авиаторщина" писал, что многие сотрудники "Аэрофлота" уходят на больничные из-за того, что им приходится работать без выходных.

При этом пресс-служба перевозчика сообщила, что у компании достаточно бортпроводников и пилотов для выполнения производственной программы, а планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативами.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте заявляла, что организовала проверку.