Матвиенко призвала бороться не с мигрантами, а с коррупцией

Судя по всему, Совет Федерации настроен по отношению к мигрантам куда менее радикально, чем Госдума. Тем не менее, палата на предстоящем последнем заседании в сессии, вероятно, одобрит принятые ранее в ГД законы об ужесточении миграционной политики.

Говоря о преступности среди мигрантов, спикер СовФеда Валентина Матвиенко призвала "не масштабировать отдельные эпизоды". "Это не полезно. Надо выстраивать со странами СНГ горизонтальные, прочные, дружеские связи. Нужно совершенствовать миграционную политику, миграция должна быть управляемая. Минтруда и Минэк должны просчитывать, сколько экономике нужно трудовых мигрантов. И мигранты не должны концентрироваться только в крупных городах. Законы и сегодня есть, но их обходят. Надо бороться с незаконной миграцией, которая создает негативный фон. Коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям", - считает председатель СФ.

Она добавила: "Избыточная эмоциональность, избыточная радикализация не должны звучать при обсуждении этого вопроса. Мы не можем запретить миграцию. Мы цивилизованно сможем справиться с этой проблемой".