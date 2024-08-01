01 Августа 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

В Нижнем Тагиле обрушились сразу два подъезда пятиэтажки

На месте частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле начался разбор завалов. Удалось спасти трех человек.

Как сообщает паблик "Типичный Тагильчанин", ЧП произошло на улице Сибирская, 81. На месте работают гарнизоны МЧС, спасатели Центра защиты населения, полицейские и другие экстренные службы. О количестве пострадавших не сообщается, но, по некоторым данным, их может быть не меньше пяти.

В МЧС России официально прокомментировали ситуацию. Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, предварительно, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение из-за хлопка газовоздушной смеси. По уточненной информации, обрушились 1-й и 2-й подъезды.

Взрыв газа в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

Взрыв газа в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева / t.me/vladislav_pinaev

Пожарно-спасательные подразделения уже разбирают завалы, из-под них спасли трех человек, поиски двоих еще продолжаются. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС по Свердловской области.

"Обошлось без возгорания. Проводится эвакуация жильцов", - заявили в МЧС.

Свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве региона, выясняется, кто обслуживает данный многоквартирный дом 1974 года постройки. Будет установлено, когда проводились обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций.

При этом в компании "Газэкс" заявили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 24 июня 2024 года, на момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было.

Теги: подъезды, обрушение, МЧС, Нижний Тагил


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Развитие сюжета:

Ранее 01.08.2024 11:40 Мск При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек

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Ранее 01.08.2024 10:45 Мск В Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого дома. Очевидцы говорят о взрыве

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