В Нижнем Тагиле обрушились сразу два подъезда пятиэтажки

На месте частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле начался разбор завалов. Удалось спасти трех человек.

Как сообщает паблик "Типичный Тагильчанин", ЧП произошло на улице Сибирская, 81. На месте работают гарнизоны МЧС, спасатели Центра защиты населения, полицейские и другие экстренные службы. О количестве пострадавших не сообщается, но, по некоторым данным, их может быть не меньше пяти.

В МЧС России официально прокомментировали ситуацию. Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, предварительно, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение из-за хлопка газовоздушной смеси. По уточненной информации, обрушились 1-й и 2-й подъезды.

Пожарно-спасательные подразделения уже разбирают завалы, из-под них спасли трех человек, поиски двоих еще продолжаются. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС по Свердловской области.

"Обошлось без возгорания. Проводится эвакуация жильцов", - заявили в МЧС.

Свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве региона, выясняется, кто обслуживает данный многоквартирный дом 1974 года постройки. Будет установлено, когда проводились обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций.

При этом в компании "Газэкс" заявили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 24 июня 2024 года, на момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было.