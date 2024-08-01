01 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" заплатит пассажиру около 300 тысяч рублей за задержку рейса

Авиакомпания "Аэрофлот" выплатит семье из Екатеринбурга 293 тыс. рублей за задержку рейса и сорванный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

История началась еще в июне прошлого года, когда Владимир приобрел у перевозчика билеты из Екатеринбурга в Стамбул для себя, супруги и троих детей. По прибытии они должны были пересесть на самолет компании "Turkish Airlines" в Барселону, для чего у них в запасе было целых три часа. Однако, прибыв в аэропорт "Кольцово", семья узнала, что рейс "Аэрофлота" задерживается на целых 11 часов по причине позднего прибытия борта. Из-за этого семья не попала на стыковочный борт и потеряла 179 тыс. 941 рубль.

Вернувшись домой, супружеская чета направила претензию авиаперевозчику с требованием выплатить штраф за нарушение условий договора и возместить убытки, однако остались проигнорированными. Тогда семья уже обратилась с иском к компании в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, потребовав взыскать: убытки – 179 тыс. 941 рубль, компенсацию морального вреда – по 15 тыс. рублей в пользу каждого истца и штраф.

Суд отказал семье, постановив, что та приняла на себя риски срыва путешествия из-за стыковочных рейсов, взяв билеты в разных авиакомпаниях. Однако с этим уже не согласился Свердловский областной суд, куда за обжалованием пришли екатеринбуржцы.

"Суд апелляционной инстанции отметил, что перевозка должна осуществляться в соответствии с расписанием в сроки и порядке, предусмотренном договором воздушной перевозки. Авиакомпания должна обеспечить достаточность парка воздушных судов и при задержке рейса более чем на два часа принять решение о замене неисправного воздушного судна на резервное", - сообщили в суде.

Решение суда первой инстанции было отменено. ПАО "Аэрофлот" обязали выплатить семье убытки – 179 тыс. 941 рубль, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и 60 тыс. рублей штрафа. В пользу его супруги и их троих детей авиакомпания должна выплатить по 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и 1 тыс. рублей штрафа каждому.

Теги: Аэрофлот, Екатеринбург, рейс, задержка


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