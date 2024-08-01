Состояние богатейших бизнесменов из РФ выросло на $24 млрд с начала года

Совокупное состояние богатейших бизнесменов из России с начала 2024 года увеличилось на 26,245 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС). Он занимает шестую строчку рейтинга. Состояние Мельниченко увеличилось на 6,37 миллиарда долларов - до 25,2 миллиарда.

Состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на 5,89 миллиарда, до 26,8 миллиарда. Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов сумел прибавить к своему состоянию 3,24 миллиарда, до 27,9 миллиарда.

При этом в рейтинге появился один новый участник - на 17-м месте оказался основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние оценивается в 9,15 миллиарда долларов.

Напомним, в 2023 году состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $50,012 млрд, или 4,5 трлн рублей, что сопоставимо с дефицитом бюджета РФ за два года - 2023-й и 2024-й.