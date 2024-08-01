На Ямале лесной пожар подошел к городу Муравленко

В шести километрах от Муравленко тушат лесной пожар, сообщает "Муравленко 24".

Пожар возник накануне, его площадь составляет 35 га. Для ликвидации возгорания в город прибыла аэромобильная группировка из Ноябрьска - 25 спасателей "Ямалспаса" и восемь работников муравленковского филиала. Как сообщают представители учреждения, угрозы населенному пункту нет. Предельно допустимая концентрация дыма в норме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС ЯНАО, всего в регионе на сегодняшний день действуют два лесных пожара, на площади 39,5 га.

С начала пожароопасного периода 2024 года на территории округа было зарегистрировано 120 очагов природных пожаров на общей площади 2811,1 га.