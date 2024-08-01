В Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого дома. Очевидцы говорят о взрыве

В Нижнем Тагиле частично обрушился жилой дом. Информация об этом появилась в местных СМИ и соцсетях.

Как сообщает "Инцидент Нижний Тагил", сегодня, 1 августа, на Вагонке прогремел мощный взрыв. По словам подписчиков сообщества, в пятиэтажке на улице Сибирская якобы взорвался газ, в результате обрушился целый подъезд жилого дома. Утверждается, что имеются пострадавшие. На месте сейчас работают все экстренные службы города.

Как сообщает издание Tagilcity со ссылкой на местную жительницу, она услышала хлопок, когда проезжала мимо на автобусе.

"Пострадавшие не знаю, есть или нет. Но слышно, что под завалами кричат люди. Очень страшно", - рассказала очевидица.

Накануне.RU обратилось за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области.