В Тегеране прощаются с погибшим главой политбюро ХАМАС

В Тегеране прощаются с погибшим главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

Церемония началась в 8.00 (6.30 мск). Аятолла Сейед Али Хаменеи возглавил молитву в память о Хании. После молитвы тело главы политбюро ХАМАС и его телохранителя-мученика перенесли на площадь Свободы. Тело Хании будет доставлено в столицу Катара сегодня. В пятницу после пятничной молитвы в Дохе состоится еще одна траурная церемония, пишет IranPress.

Ранее стало известно, что в Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он погиб в результате удара по его резиденции. Атака произошла после того, как Хания принял участие в инаугурации нового президента Ирана. Соединенные Штаты непричастны к гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.