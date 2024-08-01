В центре Екатеринбурга перекроют дороги из-за Дня ВДВ

В эту пятницу в Екатеринбурге ожидается перекрытие дорог на время мероприятий празднования 94-й годовщины Воздушно-десантных войск России.

Завтра, 2 августа, в столице Урала в честь Дня ВДВ состоится праздничное шествие по проезжей части. Оно начнется в 9:30 от Площади Труда в центре города и пройдет до Площади Советской армии к мемориалу "Черный тюльпан".

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, в связи с этим будет ограничено движение транспорта с 9.30 до 10.30 по улицам:

проспект Ленина – от ул. 8 Марта до ул. Луначарского;

ул. Луначарского – от проспекта Ленина до ул. Первомайская.

"Госавтоинспекция призывает екатеринбуржцев и гостей города быть внимательными и продумывать свой маршрут движения заранее", - добавили в ведомстве.

Напомним, в 2023 году свердловский Роспотребнадзор в День ВДВ заявил об опасности купания в фонтанах.