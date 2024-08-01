В сети появился тизер второго сезона "Игры в кальмара"

Netflix опубликовал тизер второго сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Второй сезон выйдет 26 декабря этого года, а третий, финальный сезон выйдет в 2025 году, сообщили в компании.

Режиссер, сценарист и исполнительный продюсер сериала Хван Дон Хёк сказал, что во втором сезоне появится персонаж Сон Ги Хун, который мечтает отомстить.

Легально посмотреть сериал в России будет невозможно – Netflix прекратил работу в РФ после начала СВО. Да и тизер на YouTube-канале Netflix посмотреть проблематично – из-за "замедления" (которое все больше напоминает блокировку) YouTube в России.