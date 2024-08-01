"Военторг" фигурирует в деле генерала Булгакова

АО "Военторг" значилось в уголовном деле, в рамках которого был арестован генерал Дмитрий Булгаков, как "прослойка" между Минобороны РФ и "Грязинским пищевым комбинатом". Это следует из материалов дела, передает РИА Новости.

Между Минобороны и "Военторгом" был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. "Военторг" в свою очередь заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Как установило следствие, пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили.

Ранее были задержаны руководитель АО "Военторг" и бенефициар подконтрольных организаций из Северной Осетии. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации МВД, дело возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Следователи считают, что в 2019-2022 годах руководитель и сотрудники АО "Военторг" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае и Псковской области заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" суммой 625 млн рублей, завысив цену товаров более чем на 400 млн рублей.