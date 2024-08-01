В аэропорту Кольцово начали сносить бывший зал прибытия

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приступили к демонтажу неэксплуатируемого бывшего зала прибытия.

Ранее сообщалось, что все пройдет в рамках комплексного развития аэропортовой инфраструктуры. Речь идет о строении, которое находится слева от терминала деловой авиации. На месте бывшего зала проведут благоустройство, озеленят территорию и организуют периметр безопасности.

Сегодня официальный Telegram-канал уральского аэропорта опубликовал небольшое видео с места работ. На кадрах экскаватор уже приступил с сносу здания.

В Кольцово обещают, что историческое здание аэропорта, известное как "здание со шпилем", данные работы не затронут.