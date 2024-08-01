Россияне стали покупать больше обычных сигарет

Россияне стали тратить на покупку обычных сигарет на 19% больше, чем в прошлом году (данные за первое полугодие 2024 года) и на целых 39% больше, чем за тот же период 2022 года, это данные оператора системы маркировки "Честный знак", на них ссылаются "Ведомости". В абсолютных числах продавцы заработали на продаже табака 659 млрд руб. за шесть месяцев.

Статистика говорит, что дело не только в росте цен: покупка сигарет увеличилась и в натуральном выражении – на 10% (год к году). В топ-3 самых популярных табачных брендов вошли Winston, Camel, LD.