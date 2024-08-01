В Грузии заработал реестр иноагентов

Сегодня, 1 августа, в Грузии заработал реестр иноагентов. Это – следствие утвержденного в начале лета соответствующего закона.

Теперь организации, которые подпадают под эти критерии, могут подавать заявления на регистрацию. О создании реестра 30 июля сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Тогда он также объявил о начале работы реестра с 1 августа, пишет РБК.

Закон об иноагентах вызвал массовые протесты в Грузии – с беспорядками, столкновениями с силовиками и многочисленными задержаниями. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламентское большинство преодолело его простым голосованием в том же парламенте. Евросоюз ранее пригрозил Грузии отзывом статуса страны-кандидата в члены ЕС, если закон будет принят. Санкции намерены ввести и власти США. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" назвала эти угрозы попыткой вмешательства во внутренние дела страны.