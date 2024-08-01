Средняя заработная плата в России в мае превысила 86 тысяч рублей - Минэкономразвития

Минэкономразвития России оценивает рост ВВП в июне в 3% по сравнению с июнем 2023 года. В мае рост год к году был более внушительным – 4,5%. Но в ведомстве ссылаются на календарный фактор (в июне 2024 было на два рабочих дня меньше, чем годом раньше). В целом в первом полугодии рост ВВП год к году составил 4,7%.

Уровень безработицы, который уже давно превратился в дефицит кадров, снова обновил исторический минимум и составил 2,4% от рабочей силы.

При этом рост зарплат в мае (самые свежие данные) в номинальном выражении ускорился до 17,8% (год к году), в реальном выражении рост не такой внушительный – 8,8%. Средний размер зарплаты составил 86 384 руб.