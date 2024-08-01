В Пермском крае заметили яхту председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера

В Пермском крае заметили яхту "Штандарт", на которой путешествует по Поволжью председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает telegram-канал "Погоны и галстуки".

Судно пришвартовалось на Речном вокзале в Чайковском. Ранее VIP-яхту видели в соседнем Сарапуле (Удмуртия). В начале прошлой недели 22 и 23 июля Миллера заметили жители Кинешмы (Ивановская область) и Костромы. Там он гулял по туристическим локациям.

На четырехпалубном "Штандарте" есть ресторан, спортивно-оздоровительный и SPA-комплекс, джакузи, вертолетная площадка. Судно зарегистрировано в Санкт-Петербурге.