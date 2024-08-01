Овощи и фрукты в России за год подорожали более чем на 16% - Росстат

За неделю 23-29 июля инфляция на потребительском рынке замедлилась до 0,08%, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"В секторе продовольственных товаров цены снизились (-0,05%): ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию, замедлилась инфляция на остальные продукты питания. В сегменте непродовольственных товаров рост цен сохранился на уровне 0,12%: снизились цены на электро- и бытовые приборы, а также медицинские товары", - сообщили в министерстве.

При этом ведомство приводит данные Росстата, согласно которым с начала года и до 29 июля индекс потребительских цен вырос на 4,99%, а год к году – уже на 9,11%. Максимально год к году выросли цены на овощи и фрукты – 16,62%, а также на услуги (туристические, бытовые, ЖКХ) – 12,87% (причем в последнем случае почти 11% из 12,87% - рост с начала года).