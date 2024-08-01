Серые схемы и дыры в законе. Екатеринбуржцы пожаловались Путину и Бастрыкину на точечную застройку компании "Астон"

Жители Екатеринбурга, проживающие в Пионерском районе, обратились к главе государства Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой помочь противостоять очередной точечной застройке в уральской столице. Речь идет о компании "Астон. История" и ее 32-этажной новостройке на Советской посреди уже существующего низкоэтажного жилого фонда.

Уральцы заверяют, что у них нагло отобрали двор, пообещав сначала построить двухэтажный детский спортивный комплекс, а после начав вбивать сваи для многоэтажки.

"Мы просим вашей помощи, потому что от администрации получаем только отписки. Мы просим разобраться в этой схеме, разобраться в том, как это стало возможно. Нашим детям не оставили ни одного зеленого клочка земли, нашим детям оставили только две помойки и парковки. Мы просим вашей помощи. Мы просим, чтобы интересы жителей наших домов были выше интересов застройщика", - говорят уральцы в своем видеообращении.

Родители также задаются вопросом, чем их дети хуже тех, кто проживает в новых ЖК с обустроенными детскими площадками. Почему именно их дети должны расти в месте, где горки и качели отдали под мусорную площадку. Территория, огороженная застройщиком, якобы завалена ветками, кучами земли и стройматериалами.

"Почему у нас в каждом законе есть дырка? Вроде точечная застройка запрещена в Екатеринбурге, но при этом есть серые схемы, которые легализуют эту стройку без согласия жителей. Отобрали полностью территорию", - заявляют горожане.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Напомним, что по решению суда, компания "Астон. История" обязана приостановить строительные работы до выяснения всех обстоятельств приобретения участка. По данным прокуратуры, которая намерена расторгнуть договор продажи территории, девелопер приобрел недострой, где находился подземный гараж и стал возводить на его месте спортивный комплекс. Однако после того, как участок был окончательно выкуплен, планы резко свернули в сторону 32-этажной застройки.

Сейчас в недострое уже продано 30 квартир. Застройщик уверяет, что судебный процесс создаст проблемы в первую очередь у дольщиков, так как пока им вернут деньги, цены на квартиры тоже вырастут.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Стоит отметить, что жители Пионерского не единственные, кто страдает от точечной застройки. Компания "Фортис" также решила "впихнуть" 25-этажную свечку в Юго-Западном районе на Академика Бардина, 21, посреди 5- и 9-этажных домов. Ранее заммэра Рустам Галямов заявлял, что в горадминистрации научились бороться с недобросовестными застройщиками, выкупающими старые АТС посреди жилых дворов и ставящих там многоэтажные "свечки". Однако, как оказалось, в этом обещании есть как минимум одна оговорка и, увы, не в пользу екатеринбуржцев.