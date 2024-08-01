Над Калининградом замечен самолет, который задействовался при обмене Бута

На фоне сообщений об обмене американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом замечен самолет, который задействовался при других обменах - в частности, Виктора Бута. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Согласно данным портала, самолет Aн-148-100E вылетел в 6.11 мск из "Внуково".

На данный момент борт уже приземлился в Калининграде, передает РИА Новости.

Ранее в эфире американского телеканала Fox news прозвучала информация о том, что осужденного в РФ за шпионаж журналиста Wall Street Journal Гершковича могут освободить по обмену. Обмен должен состояться в течение суток, сообщил ведущий Fox News Трейс Галлахер со ссылкой на данные корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффин.

Ранее схожую информацию привели словенские СМИ. Словенский телеканал N1, партнер американского телеканала CNN в Словении, сообщил, что уже скоро может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Россия в рамках обмена может вернуть отбывающего срок в Германии Вадима Красикова, а США из РФ может быть выдан журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан (оба осуждены за шпионаж).